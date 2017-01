Tragedia al Suor Orsola: studente si toglie la vita

Uno studente di 26 anni si è tolto la vita nella sede dell'Università Suor Orsola Benincasa, lanciandosi nel vuoto da un'altezza di 20 metri. Sgomento tra i colleghi del giovane studente, che frequentava il corso di Scienze e tecniche di psicologia cognitiva. Sul posto sono giunti i carabinieri per raccogliere le prime testimonianze sull'accaduto.

L'unica ipotesi al momento è quella del gesto volontario.

Sospese le lezioni al Suor Orsola che in una nota ha precisato la vicenda: "​Sgomento e cordoglio sono i sentimenti dell’intera comunità accademica dell’Università Suor Orsola Benincasa profondamente colpita stamane dalla tragica scomparsa di Fulvio Romano, studente del Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva. Nato a Napoli il 16 Febbraio del 1990, Fulvio era iscritto al Suor Orsola dall’anno accademico 2016-16, nel quale aveva brillantemente sostenuto (anche con una lode) ben sei dei sette esami previsti dal primo anno di corso. A beneficio della correttezza dell’informazione e soprattutto del rispetto della memoria dello studente e del dolore della sua famiglia occorre precisare che stamattina Fulvio Romano non era coinvolto in alcuna attività accademica. Appresa la notizia il Senato Accademico dell’Università Suor Orsola Benincasa ha immediatamente disposto la sospensione di ogni attività didattica in segno di lutto. La famiglia dello studente è stata accolta dal Rettore Lucio d’Alessandro e dalla Prof.ssa Antonella Gritti, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva".