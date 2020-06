Tragedia a Pianura, 22enne si toglie la vita: "Mi piange il cuore non esserti stato vicino"

Un giovane 22enne di Pianura si è nspiegabilmente tolto la vita lasciando nello sconforto la sua famiglia ed un’intera comunità. La notizia è riportata dalla pagina Facebook "Sei di Pianura se".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Eri uno di quei ragazzi che ha fatto parte della mia infanzia, spesso presente nei spazi sportivi che frequentavamo tra amici. Fisicamente più grande di me e non poco. Qualcuno non sopportava la sua presenza, ricordo con persone a lui antipatiche, dopo i litigi e incompresioni “da bambini” lui tornava a sorridere e dicendo che tutti gli sono amici ripetendo che non gli piaceva litigare. Mi piange il cuore non essergli stato vicino in questi ultimi anni di crescita, ma avrò sempre ricordi limpidi di lui, e non rimpiangerò mai di essermi sempre vestito di positività, ed avergli strappato con orgoglio qualche risata. Spero solo che questa situazione, sia accaduta per distrazione, è l’unica cosa positiva che io possa pensare.. Perchè se veramente un ragazzo di 22 anni decide di mettere fine alla propria vita, vuol dire che c’era qualcosa di grande sotto, Sperando vivamente che io mi sbagli esprimerò qui il mio pensiero. L’essere umano, è una macchina spietata, avida, e avara. Tratterò sempre bene a chi farà parte della mia vita in modo positivo, e non rimpiangerò mai la mia persona.. Ma purtroppo confermo anche se poco adesso importa, che hai lasciato anche tu un piccolo vuoto nel mio cuore. Se veramente esiste qualcosa lissù, ti auguro con tutto il cuore un buon proseguimento amico mio". E' il post pubblicato su Facebook nella pagina di Pianura da un amico del giovane scomparso.