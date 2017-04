Tragedia a Casoria: dipendente Asl si toglie la vita

Raffaele Monteleone, 64 anni, si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto da una delle finestre di casa in via Casillo a Casoria.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'era ormai nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne.

L’uomo era un dipendente dell’Asl Napoli 1.

Secondo quanto si apprende soffriva da tempo per problemi personali. Sul decesso è stata aperta un’inchiesta da parte della magistratura.