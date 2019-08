Tragedia nel napoletano, si toglie la vita un 18enne

Terribile notizia giunge da Qualiano, dove un 18enne si è tolto la vita sul balcone di casa. Come riporta Terranostranews a trovare il corpo ormai senza vita del giovane, dopo essersi impiccato, lo zio. A nulla è valso l'intervento sul posto del 118, per il 18enne non c'è stato niente da fare.

Il gesto estremo potrebbe essere stato causato da una delusione amorosa, ma è presto e probabilmente inutile fare ipotesi.