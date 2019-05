Frullone, tentato suicidio sul ponte di San Rocco: i vigili del fuoco salvano l'uomo

Un uomo di circa 50 anni, del quartiere Marianella, si è lanciato dal Ponte di San Rocco, nel quartiere Frullone, questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per cercare di salvare l'uomo, che è stato assicurato e riportato sul ponte prima di essere trasportato al Cardarelli. Secondo quanto si apprende, l'aspirante suicida non sarebbe in pericolo di vita nonostante il volo di circa 15 metri. Molte le persone che si sono radunate sul ponte: a salvare l'uomo sarebbe stata la solerzia di un meccanico, che ha notato l'atteggiamento sospetto del cinquantenne e ha allertato i Vigili del Fuoco poco dopo il tentativo di suicidio.

Sul posto anche il consigliere dell'VIII Municipalità Rosario Palumbo: "Sono ancora sconvolto per la scena", spiega Palumbo. "Purtroppo da tempo diciamo che su quel ponte bisogna fare delle verifiche ma siamo inascoltati dal Comune di Napoli. Alcuni giorni fa avevamo richiesto che si verificasse l'altezza dei muretti, perché anche accidentalmente qualcuno poteva cadere. Ma l'amministrazione comunale non ci prende in considerazione".

Dello stesso avviso il consigliere Peppe Somma: "Sono ormai alla quarta legislatura qui in Municipalità, e purtroppo conto già nove morti da quel ponte. Crediamo che il signore che questa mattina si è lanciato si salverà, ma continuiamo a ribadire la necessità di una presa di posizione da parte del Comune. Bisogna costruire le recinzioni per evitare altri casi come questo".