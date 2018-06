Tragedia al lavoro, agente della polizia postale si toglie la vita con un colpo di pistola

Antonio Rega, agente polizia postale, si è ucciso nei bagni dell'ufficio in cui lavorava, in via delle Repubbliche Marinare. Il 44enne si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco che non gli ha lasciato scampo.

Il suicidio di Rega è avvenuto alle 9.39 di questa mattina. Secondo quanto trapela l'uomo era stato colpito da una serie di lutti familiari nell'ultimo periodo che ne avevano minato la serenità.