Dramma di Terzigno, ritrovato il corpo di Pasquale Vitiello: si è tolto la vita | VIDEO

Le immagini dal luogo del ritrovamento del corpo di Pasquale Vitiello, il 36enne che ieri a Terzigno ha ucciso la moglie Imma Villani davanti alla scuola elementare dove la donna aveva accompagnato la loro figlia. Vitiello si è tolto la vita sparandosi un colpo con la stessa pistola. Si tratta di una piccolo calibro, con matricola abrasa.

Il cadavere, dopo lunghe ricerche, è stato ritrovato questa mattina in via Vicinale Mauro Vecchio, sempre a Terzigno e non lontano da dove era avvenuto l'omicidio della donna. L'uomo era ricercato dai carabinieri.