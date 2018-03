Suicidio Vitiello, ricostruiti gli ultimi istanti dell'uomo che ha ucciso la moglie a Terzigno

Gli inquirenti hanno ricostruito gli ultimi momenti della vita di Pasquale Vitiello, il 36enne che dopo aver ucciso la moglie Immacolata Villani si è, ieri, tolto la vita a Terzigno.

L'uomo, dopo l'omicidio della 31enne in via dei Pini – dove si trova la scuola cui la donna aveva accompagnato la loro bambina di 9 anni – è balzato sul suo scooter grigio ed ha percorso circa 500 metri. Ha raggiunto un casolare fatiscente lì vicino, ha puntato la stessa pistola usata pochi istanti prima alla testa, e ha fatto fuoco togliendosi la vita. È proprio nel rudere che, stamattina, i carabinieri hanno ritrovato il corpo dell'uomo.

Il corpo di Vitiello è stato portato all'obitorio del Primo Policlinico di Napoli, dove verrà sottoposto ad autopsia. Stesso esame anche per la salma della moglie.

Gara di solidarietà, intanto, per la bambina rimasta senza genitori. In custodia dagli zii materni, riceverà il sostegno del Comune di Terzigno. Il sindaco Francesco Ranieri, ha attivato i servizi necessari affinché non le manchino supporti economici e psicologici. "Le lezioni sono riprese regolarmente – ha aggiunto il sindaco a proposito della succursale della Domenico Savio, la scuola all'esterno della quale Vitiello ha ucciso sua moglie – ovviamente senza la figlia di Immacolata, che ha 9 anni. Ieri ho firmato il provvedimento di affido agli zii materni e le abbiamo messo a disposizione i professionisti dei nostri servizi sociali. Siamo al suo fianco".

Intanto, proprio dove ieri è caduta Imma Villani, ci sono numerosissime corone di fiori. Un biglietto, tra i tanti lasciati lì, recita: "Un angelo è volato in cielo".