Si lancia dal ponte di via Marina: morta una 34enne

Ieri pomeriggio una donna di 34 anni si è lanciata dal ponte dell'autostrada di via Reggia di Portici, nei pressi di via Marina. La 34enne è morta poco dopo essere arrivata in ospedale. La donna, di origini ucraine, aveva deciso di togliersi la vita e ha compiuto il gesto davanti ad alcuni passanti. Stando alle testimonianze di quest'ultimi, avrebbe lasciato la sua borsetta lungo il ciglio della strada per poi lanciarsi giù dal ponte. Si tratterebbe di un gesto volontario visto che, stando sempre alle testimonianze, sarebbe arrivata da sola sul ponte. Ha fatto un volo di circa 25 metri prima di schiantarsi al suolo.

I soccorsi

La vittima non è morta sul colpo e i presenti sono riusciti a chiamare i soccorsi. L'operazione di soccorso è stata molto complicata visto che il corpo era finito in una area recintata. I sanitari del 118 l'hanno trasferita all'ospedale del Mare dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita. Era però troppo tardi visto che le ferite interne riportate nello schianto le hanno tolto la vita pochi minuti dopo. La salma è stata posta sotto sequestro per effettuare l'autopsia. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla polizia.