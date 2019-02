Si toglie la vita nel mercato dei fiori di Pompei: 38enne trovato impiccato

Un uomo di 38 anni, residente a Boscoreale e padre di tre bambini, si è tolto la vita all'interno del suo box nel mercato dei fiori di Pompei, dove svolgeva attività di grossista. L'uomo è stato trovato impiccato all'interno del locale. Le ricerche sono scattate dopo l'allarme lanciato dai familiari, preoccupati dal mancato rientro a casa. Secondo una prima ricostruzione il 38enne si sarebbe tolto la vita per problemi economici. Sul posto anche i sanitari del 118 di Pompei, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La notizia è riportata dal Fatto Quotidiano.