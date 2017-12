Tentato suicidio choc al Mercalli, sulla parete il 16enne ha scritto 'Sorry' con il suo sangue

Emergono macabri particolari sul suicidio del sedicenne studente del Liceo Mercalli che ieri ha tentato il suicidio nei bagni dell'istituto ferendosi con un coltello. Il ragazzo, secondo quanto riporta il Mattino, avrebbe scritto sulle pareti del bagno 'Sorry' ('Scusate') usando il proprio sangue. Il sedicenne si sarebbe allontanato durante l'ora di inglese, chiedendo di andare urgentemente in bagno. Dopo un'assenza di oltre mezz'ora (i compagni credevano che il giovane volesse saltare la lezione), preoccupati gli amici e l'insegnante sono andati a cercarlo.



Con la voce sempre più debole il ragazzo rispondeva alle sollecitazioni. A quel punto l'irruzione, i primi soccorsi, sangue ovunque, la corsa in ospedale. E, per fortuna, il pericolo è scampato. Complessivi 40 punti di sutura per il sedicenne che oggi sta già meglio.