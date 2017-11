Luca Renzullo, suicidio inspiegabile: il commovente post Facebook del fratello

Il dramma di Luca Renzullo, il commerciante 39enne originario di Sarno suicidatosi nel suo negozio a Ischia, ha profondamente colpito la comunità dell'isola. A Ischia Renzullo abitava ormai da anni, e lì aveva avviato la sua attività commerciale insieme al fratello Francesco. A trovare il corpo dell'uomo è stata sua madre, allertata dalla moglie di Luca che – sabato scorso – non l'aveva visto rientrare a casa. Il 39enne, sul corpo del quale le autorità hanno disposto l'autopsia, aveva portato a termine il gesto estremo intorno alle 13, a saracinesche abbassate.

Renzullo si era sposato soltanto un anno fa. La sua morte ha lasciato sgomente le persone che lo conoscevano, e gli stessi familiari non riescono a darsi nessuna spiegazione.

“Caro fratellino, hai deciso di allontanarti da me, da noi in silenzio senza disturbare come hai sempre fatto - ha scritto su Facebook Francesco Renzullo, fratello della vittima – Ti ho amato e ti amo in modo spropositato e certe cose non si possono neanche spiegare. Siamo cresciuti come due gemelli, visto che ci dividevano solo 11 mesi. Ho cercato sempre di metterti al primo posto, spesso ci sono riuscito e forse a volte no. Vorrei prenderti a schiaffi per quello che hai fatto, però, ho deciso anche oggi di rispettare la tua scelta. Avrei voluto difenderti ancora come facevamo da piccoli per strada, ma oggi il nemico era silenzioso. Mi hai fregato Aquilotto, ma sappi che l’amore che ho per te è talmente forte che ti raggiungerà ovunque. Sarei sempre parte di me, della mia quotidianità e sarai sempre presente in ogni mio respiro. La mia stella che indicherà per sempre il mio percorso”.