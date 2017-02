Tragedia a Castellammare, ragazzo trovato impiccato nel bosco

Terribile scoperta a Castellammare di Stabia: il corpo senza vita di un ragazzo è stato trovato nel rione Madonna della Libera, in un’area boschiva. Il giovane si sarebbe impiccato.

A quanto pare il ragazzo non dava notizie di sé dalla serata di ieri. Le ricerche erano partite stamattina, dopo la scoperta che non fosse rientrato per la notte.

Sul luogo del ritrovamento si sono immediatamente dirette le forze dell'ordine, che indagheranno su quanto accaduto per accertarne l'esatta dinamica.