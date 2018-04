Suicidio di Giada, gli psicologi in soccorso dell'unica testimone

La tragedia di Giada De Filippo, la studentessa 25enne di Scienze Naturali che si è tolta la vita nel plesso di Monte Sant'Angelo perché non aveva sostenuto esami, sta avendo delle conseguenze sui suoi colleghi di studi.

Come riportato dal Mattino, nelle ultime 48 ore sono aumentate esponenzialmente le mail indirizzate al centro Sinapsi, servizio di assistenza psicologica dell’Ateneo. Studenti scossi quindi, e profondamente toccati da quanto accaduto a Giada al punto di arrivare ad aprirsi sulla loro condizione come mai prima della tragedia.

I servizi del centro Sinapsi, attivo da anni, prevedono colloqui, consulenze con psicologi clinici, attività in gruppo e tutoraggi. Darà vita a iniziative da realizzare con gli studenti a proposito di chi è in difficoltà con il proprio corso di studi, con l'obiettivo che drammi come quello di Giada non accadano più.

Il centro inoltre sta aiutando una studentessa rimasta particolarmente traumatizzata dopo aver visto cadere il corpo di Giada a poco più di un metro da dove si trovava. Intanto, a proposito della tragedia, un significativo striscione è stato apposto all'esterno delle aule occupate: "Una laurea non vale una vita", recita.