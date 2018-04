Suicidio studentessa, i funerali si terranno giovedì a Sesto Campano

Si terranno giovedì a Sesto Campano, in provincia di Isernia, i funerali di Giada De Filippo, la studentessa 26enne di Scienze Naturali che ieri si è tolta la vita nel plesso universitario di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta.

Sulla sua salma non è stato, dalla Procura partenopea, disposto alcun esame autoptico: è stata ritenuta sufficiente l'ispezione cadaverica, in seguito alla quale verrà dato il nulla osta per la sua restituzione ai familiari.

Il feretro della ragazza sarà accolto nella casa dei genitori fino ai funerali, previsti per giovedì alle 15 nella Chiesa di Sant'Eustachio Martire. "Così hanno voluto i genitori – ha dichiarato il sindaco di Sesto Campano Luigi Paolone – che sono rientrati ieri sera e tutti noi ci siamo stretti intorno a loro facendo sentire amore e solidarietà".

Proseguono intanto le indagini della polizia sul suicidio della giovane. Gli inquirenti vogliono accertare i motivi che hanno spinto la ragazza all'estremo gesto. L'ipotesi più probabile resta quella del mancato completamento degli esami in vista della laurea.