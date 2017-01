Studente suicida al Suor Orsola: aveva già tentato di togliersi la vita

Era in cura, da tempo, seguito con attenzione da medici e famiglia. Fulvio Romano, il ragazzo che ieri si è tolto la vita all'Università Suor Orsola Benincasa, soffriva di depressione. Un problema di cui era consapevole e di cui erano a conoscenza anche gli amici più cari ed alcuni compagni di studi.

Aveva già tentato il suicidio nel giugno 2013, lanciandosi dal ponte di via Mario Fiore al Vomero. Quella volta il destino volle che continuasse a vivere: finì sopra un'auto.

Era iscritto da un anno a Psicologia, ed aveva superato sei dei sette esami previsti. Come spiegato dall'università, non aveva esami ieri. Non è stato un insuccesso scolastico a spingerlo verso il tragico gesto. Fulvio – conosciuto da molti – era un ragazzo tranquillo e studioso.

Si è tolto la vita precipitando dalla terrazza davanti all'aula magna dell'istituto. Due compagne di studi, a pochi metri da lui, hanno visto Fulvio saltare senza poter far nulla per fermarlo.