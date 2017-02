Tragedia a Giugliano, donna precipita dal balcone e muore: ipotesi suicidio

Drammatici momenti stamane in vico Gerundo nel centro di Giugliano, dove nei pressi della chiesa di Santa Sofia una donna è precipitata dal balcone del suo appartamento perdendo la vita.

La tragedia è avvenuta intorno alle 8. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che si sia trattato di suicidio. La donna era conosciuta in zona e descritta come una persona solare. Non sono ancora state rese note le sue generalità.