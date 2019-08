Suicida ex dipendente comunale: trovato impiccato

I suoi familiari si sono trovati di fronte a una scena agghiacciante. Hanno trovato Raffaele Altura impiccato nella sua abitazione a via Caracciolo del sole a Torre Annunziata. Il 62enne ex impiegato comunale oplontino ha scelto di togliersi la vita non lasciando nessuna possibilità ai soccorritori che sono arrivati sul posto.

L'inchiesta

I medici, arrivati insieme ai carabinieri, hanno potuto constatare solo il decesso intorno alle 15 di oggi, 26 agosto. Il 62enne era stato coinvolto nell'inchiesta sull'assenteismo al comune di Torre Annunziata perdendo così il posto di lavoro a palazzo Criscuolo.