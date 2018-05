La 15enne suicida studiava all'Istituto Caruso. L'insegnante: "Ragazzi, parlate"

Era una quindicenne studentessa dell'Istituto Tecnico Economico Statale Enrico Caruso (nei pressi del Corso Malta) la ragazza suicidatasi nel tardo pomeriggio di oggi lanciandosi dal 15esimo piano di un grattacielo del Centro Direzionale. La giovane è caduta da un'altezza di circa 35 metri e per lei non c'è stato nulla da fare. Una delle professoresse dell'istituto scrive: "Da qualche ora i messaggi su Whatsapp si stanno susseguendo. Un vortice di sentimenti mi assale, senso di impotenza, sconfitta. [...] Questo gesto così estremo è doloroso e straziante. Ragazzi e ragazze, qualunque problema avete, parlate. Non tenete tutto dentro, parlare aiuta ad esorcizzare il male".