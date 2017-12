Morto in carcere ras dei D'Alessandro: ipotesi suicidio

È stato trovato morto in carcere il ras del clan D'Alessandro di Castellammare di Stabia, Vincenzo Guerriero. Il 39enne era detenuto presso il carcere di Benevento dove stava scontando la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Pietro Scelzo, datato 18 novembre 2006. La prima ipotesi avanzata è quella del suicidio. Il detenuto era ristretto presso l'ala del carcere per l'osservazione mentale quando si sarebbe chiuso nel bagno, legato alle inferriate e tolto la vita utilizzando il laccio di una tuta.

Questa la ricostruzione fornita dagli agenti della penitenziaria che hanno provato a rianimarlo ed hanno avvisato il medico di turno che ha però solo potuto constatare il decesso. Il fatto è accaduto mercoledì scorso ed a darne notizia è stato il Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, con un comunicato.