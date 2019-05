Si suicidò in carcere: il Giudice chiede indagini per omicidio colposo

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli ha respinto la richiesta d'archiviazione in merito al presunto suicidio in carcere del trentenne V.E., che lo scorso 7 agosto si tolse la vita impiccandosi con un lenzuolo nel bagno della sua cella nel carcere di Poggioreale. Il giudice ha chiesto altre indagini ipotizzando l'omicidio colposo per coloro che sarebbero stati deputati a vigilare. Il trentenne fu condannato a 10 anni per tentato omicidio della moglie. Fin dai primi giorni manifestò intenti suicidi e autolesionistici, come riporta l'Ansa.

In un primo periodo l'uomo fu tenuto in regime di stretta sorveglianza, dal quale poi uscì. Gli avvocati Sergio e Angelo Pisani, che difendono la famiglia del suicida, ritengono che "presto la verità verrà a galla".