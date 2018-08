Poggioreale: detenuto si impicca in carcere

Ancora un suicidio in carcere a Poggioreale. Il terzo nelle ultime settimane. Un detenuto è stato trovato impiccato alle inferriate con un lenzuolo. Il trentenne originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, si è tolto la vita all'interno del padiglione Napoli. Ha approfittato che altri quattro suoi compagni di cella fossero fuori per l'ora d'aria. Inutili i tentativi di soccorso della polizia penitenziaria e del personale medico del carcere.

Era detenuto per rapina e tentato omicidio ed aveva presentato ricorso in appello alla pena che lo avrebbe visto recluso fino al 2027. A darne notizia è il segretario del Sappe Campania, Emilio Fattorello. «È una sconfitta per tutti noi all'interno del carcere» ha dichiarato il sindacalista della polizia penitenziaria.