Tragedia in carcere, 40enne si toglie la vita

Nuovo suicidio nel carcere di Poggioreale, un 40enne pugliese si è impiccato ieri pomeriggio. A rendere nota la tragedia Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti, che evidenzia come ad oggi su 33 suicidi in Italia, ben sei si siano verificati in Campania: tre a Poggioreale, uno nel carcere di Secondigliano e poi a Benevento e ad Aversa.

Ciambriello chiede che venga rafforzato il sistema di prevenzione dei suicidi che è stato varato dal ministero, prevedendo e intuendo le situazioni di disagio che poi portano ai suicidi.