Si toglie la vita nel giardino di casa: a ritrovarlo sono i suoi vicini

Dramma a Nola, dove nel pomeriggio di ieri il corpo senza vita di un 67enne è stato ritrovato nel giardino della proprietà in cui viveva. Ex assicuratore da poco in pensione, pare si sia tolto la vita. A darne notizia è stata Marigliano.net.

A ritrovare il corpo sono stati alcuni vicini di casa, che nel trambusto generale venutosi a creare hanno allertato i soccorsi. Per il personale del 118 giunto sul posto, però, non c'è stato altro da fare che dichiarare il decesso dell'uomo. Secondo quanto appreso, pare l'uomo soffrisse da tempo di depressione, iniziata dopo il decesso della moglie.