Dramma in caserma a Pinerolo, suicida giovane alpino napoletano

Un alpino di 32 anni, caporalmaggiore del 3° Reggimento di Pinerolo, si è suicidato nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15. Si è impiccato alla tromba delle scale, all'interno della caserma Pasquali di via Fer.

Napoletano, sposato, era padre di due bambini. Non si conoscono le cause del gesto. I carabinieri della compagnia del Comune del torinese, che indagano sulla tragedia, non hanno trovato biglietti o messaggi di spiegazioni.