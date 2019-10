Dramma a Chiaia, agente della municipale si toglie la vita con un colpo di pistola

Dramma all'alba di stamane. Un agente della polizia municipale di Napoli, il 52enne A. M., si è tolto la vita con un colpo di pistola.

Ad intervenire, in via Cesario Console, sono stati i carabinieri della Stazione Chiaia.

"Non si conoscono le cause dell'insano gesto - spiega la polizia municipale partenopea - Il Comando della Polizia Locale di Napoli e tutti gli operatori sono vicini alla famiglia del collega scomparso".

L'uomo da una decina di giorni, su sua richiesta - come spiegato dalla municipale - era in servizio presso l'Unità Operativa di Palazzo San Giacomo.

Il cordoglio di Luigi de Magistris

In mattinata è arrivato anche il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Una tragedia – sono state le sue parole – Ho appreso questa notizia all'alba e mi ha davvero scosso". "Un poliziotto municipale che prestava servizio proprio al drappello di palazzo San Giacomo – ha proseguito – Sembra che si tratti di una tragedia maturata in un contesto familiare. Una notizia terribile, in giorni difficili per la nostra città".

Aggiornato alle 11.25