Si toglie la vita lasciando compagna e figlia: "Sei andato via senza darmi l'ultimo bacio"

La sua morte è stata un fulmine a ciel sereno per la comunità di Saviano. Ventisette anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento: si era tolto la vita. Il suo caso tiene banco sui social network, dove in tantissimi – tra amici e conoscenti – hanno scritto di lui.

Il 27enne aveva una compagna, e con lei una figlia di due anni. È stata proprio la donna a rendere pubblica sui social la vicenda: "Anche se avevamo dei problemi, capisco perché sei voluto andar via così presto. Affrontare tutto così mi sembra la cosa più assurda che tu abbia fatto. Da una litigata non ci ho capito più nulla, è stato un attimo per perderti. E adesso? E adesso come andrà la mia vita senza te? E nostra figlia?".

È sotto choc. "I miei progetti con te ormai sono svaniti – prosegue – il nostro futuro non andrà come abbiamo programmato. Sapevamo che nonostante i litigi, noi eravamo più forti di qualsiasi altra cosa insieme e adesso cosa ti è successo? Sei andato via senza nemmeno darmi l’ultimo bacio, sei andato via così senza pensare come sarei potuta stare per la tua assenza".