Tragedia a Ponticelli, 24enne si impicca sotto casa

Dramma della disperazione questa notte a Ponticelli alle ore 2.00: un 24enne agli arresti domiciliari si è impiccato sotto casa, perdendo tragicamente la vita.

Vani i tentativi di soccorrerlo e rianimarlo da parte dei parenti, per il giovane non c'è stato niente da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono accorse anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi di rito in questi casi.