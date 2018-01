Tragedia a Portici, 21enne si toglie la vita lanciandosi dal quarto piano

Dramma a Portici. Un ragazzo di 21 anni si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano dell'edificio in cui abitava, nel parco Zaza, in via Dalbono.

È stato ritrovato nell'atrio del palazzo. Il tragico gesto sarebbe stato portato a termine all'alba, intorno alle 5. I residenti, dopo aver sentito il boato, sono usciti dalle loro abitazioni e hanno fatto la macabra scoperta.

I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma è stato subito evidente che per il giovane non ci fosse più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri, cui spetterà ricostruire la dinamica di quanto accaduto.