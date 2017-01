Tragedia a Torre del Greco: anziano si lancia dal quarto piano e muore

La tragedia, riportata da Metropolis Web, è avvenuta ieri in via Amalfi. Un uomo di 86 anni si è chiuso in casa, poi affacciato al balcone e lanciato nel vuoto.

Abitava al quarto piano: è morto sul colpo. Inutile l'intervento degli uomini del 118 accorsi sul posto insieme ai carabinieri.

L'anziano soffriva da tempo di depressione.