Tragedia in mare a Vico Equense: morto un sub 63enne dopo un'immersione

Un sub di 63 anni, originario del Piemonte ma residente in Germania, è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo un’immersione nelle acque del Banco di Santa Croce a Vico Equense.

Gli uomini della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, coordinati dal comandante Guglielmo Cassone, hanno ricevuto una segnalazione circa l’imminente arrivo in porto di un’unità, con a bordo un sub in gravi condizioni di salute.

Una volta giunta in porto l’imbarcazione, l’uomo ha ricevuto l’assistenza medica da parte del personale del 118, intervenuto sul posto a seguito della richiesta della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. Successivamente il personale medico ha dichiarato il decesso del 63enne.

Sequestrato il natante e l'attrezzatura usata dall'uomo per l'immersione. Non si esclude l’ipotesi di un malore. Sull'accaduto indaga la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che cercherà di chiarire la dinamica dei fatti.