Tragedia in mare, trovato il cadavere di un sub 30enne

Un sub di 30 anni è stato trovato morto tra le acque di Massa Lubrense. Il corpo dell'uomo, E.L., è stato ritrovato nelle acque al largo di Marciano. Ad accorgersi che il giovane non era rientrato è stato il titolare di un ristorante sul mare. L'esercente ha notato che i suoi indumenti erano ancora sulla spiaggia dopo diverse ore.

Subito sono cominciate le ricerche che hanno portato alla tragica scoperta. Il 30enne era impegnato in una battuta di caccia nelle acque della sua città. Non sono ancora chiare le cause della morte. Stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia, gli uomini della Capitaneria di porto coordinati dal comandante Guglielmo Cassone.