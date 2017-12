Sturaro litiga sui social con un 12enne napoletano: "Stai buono Gomorra"

Il centrocampista della Juventus Stefano Sturaro è finito al centro di una vera e propria bufera, dopo un litigio su Instagram con un 12enne napoletano.

Il calciatore, come mostrato da alcuni screenshots pubblicati da Fanpage, ha risposto in maniera a dir poco piccata ad un bambino tifoso azzurro che lo prendeva in giro sui social.

"Stai buono Gomorra, che ti faccio piangere per tre giorni. Vai a giocare con i Pokemon e non rompere il c...o, ritardato che non sei altro", alcune delle frasi rivolte dal giocatore bianconero al 12enne.