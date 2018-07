Drogata con lsd e stuprata: incubo per una turista 25enne spagnola

Una 25enne spagnola è stata trovata e soccorsa dai passanti in evidente stato di shock, mentre tentava di denudarsi in pubblico, in un parcheggio dell'aeroporto di Capodichino.

La giovane, con evidenti ferite ai polsi e alle caviglie, è stata trasportata dal 118 al San Giovanni Bosco.

L'ipotesi, come riporta Cronache di Napoli, è che sia stata drogata con Lsd e poi stuprata.

Sul caso indaga la polizia.