Stupro in stazione, la vittima conosceva i fermati: "Avevano già tentato una violenza"

Sono appena maggiorenni, tra i 18 e i 20 anni. Si tratta dei tre presunti violentatori della 24enne stuprata ieri sera nella stazione Circum di San Giorgio a Cremano. Italiani e residenti nel Vesuviano, sono stati fermati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.

Secondo quanto sta emergendo in queste ore – e riferito dalla vittima – i tre avrebbero già provato una violenza ai danni della giovane tre settimane fa, sempre nella stazione di San Giorgio a Cremano, dove un amico aveva presentato alla ragazza i tre.

Il pretesto per la violenza di ieri è stato proprio chiederle scusa per quanto accaduto venti giorni fa. I violentatori avrebbero quindi invitato con insistenza la ragazza a fumare uno spinello con loro, per poi aggredirla brutalmente.

Le indagini

È stato il racconto e la descrizione dagli aggressori da parte della ragazza – originaria di Portici, intanto dimessa da Villa Betania e tornata a casa – che li conosceva di vista, ad indirizzare gli investigatori verso il fermo. La violenza è peraltro stata ripresa da una delle telecamere di sorveglianza, essendo avvenuta in ascensore, tenuto fermo al piano ostacolando la chiusura delle porte. Ai tre fermati sono stati sequestrati gli smartphone ed è stato prelevato loro il dna.

Sindaci in visita dai familiari della vittima

Vincenzo Cuomo e Giorgio Zinno, sindaci rispettivamente di Portici e di San Giorgio a Cremano, sono stati oggi in visita ai familiari della vittima.

Nel corso del colloquio con i genitori, oltre alla solidarietà delle due cittadinanze, Cuomo e Zinno hanno dato disponibilità a fornire alla 25enne ogni tipo di sostegno per attenuare le conseguenze del trauma subito.

Stasera si terrà a partire da piazza Trieste e Trento a San Giorgio una fiaccolata di vicinanza alla ragazza.