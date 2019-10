Ragazza stuprata a Londra: uno dei due giovani è napoletano

Due ragazzi italiani, Lorenzo Costanzo, di 26 anni, e Ferdinando Orlando, di 25 proveniente da Napoli, erano a Londra all'interno di un club di Soho nella notte del 25 gennaio 2017. Ieri la Isleworth Crown ha dichiarato entrambi i giovani studenti colpevoli di stupro e il prossimo 1 novembre verrà comunicata loro l'entità della pena. Si tratta di uno studente di legge e uno di economia che erano andati a Londra a studiare la lingua per poi tornarci nel 2018 per seguire una partita di calcio. In quell'occasione vennero arrestati con l'accusa di stupro.

La violenza

A denunciarli era stata la vittima 25enne e il suo racconto è stato corroborato dalle immagini di sorveglianza e dal referto medico. A sostenere l'accusa è stata il procuratore Allison Hunter che ha raccontato in aula l'esatta dinamica dello stupro. Tutto è cominciato sulla pista da ballo: prima dei baci a entrambi e poi, dopo soli sei minuti, la giovane è stata portata in una stanza di servizio del locale dove sarebbe avvenuta la violenza. Sedici minuti in totale prima di lasciarla da sola in bagno. I due sono stati poi ripresi dalle telecamere a circuito chiuso cittadino mentre “festeggiavano” l'atto abbracciandosi, ridendo e dandosi il cinque.

Troppo ubriaca per difendersi

Secondo l'accusa, la ragazza era completamente ubriaca e per questo motivo non reggerebbe la difesa degli imputati secondo cui il rapporto era consenziente. Da ciò che ha ricostruito la procura la giovane aveva cominciato a bere a partire dalle 11 del mattino per festeggiare il compleanno di un amico. Lei stessa ha raccontato di essere ubriaca e di essere rimasta terrorizzata in bagno dopo la violenza. Dopo è uscita sulla strada e si è seduta su un marciapiede. Ha raccontato alla corte di non ricordare nemmeno il momento in cui sarebbe stata avvicinata da Orlando. Al momento della lettura della sentenza è svenuto ed è stato portato in ospedale. La storia è stata raccontata dal Sun.