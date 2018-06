Stupro della 12enne, la madre di Arturo: "Porre un argine alla violenza giovanile"

"A episodi di violenza giovanile come questi bisogna porre subito un argine, e stare accanto a questi ragazzi, perché pensano che tutto è consentito. Serve una strategia che preveda non solo percorsi di repressione ma anche di prevenzione. Dietro un minore che sbaglia c'è sempre qualcosa che non ha funzionato". Così Maria Luisa Iavarone, madre del diciassettenne Arturo, ferito da diverse coltellate il 18 dicembre scorso in via Foria, commenta il fermo di tre minorenni per lo stupro di una dodicenne di Castellammare. La professoressa Iavarone - docente di pedagogia all'Università Parthenope - presiede oggi l'associazione Artur, che tutela ragazze e ragazzi vittime di bullismo e atti di violenza.