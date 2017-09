Violenza sessuale in pieno giorno, orrore a Porta Capuana

Uno stupro in pieno giorno: è quanto secondo alcune testimonianze sarebbe avvenuto stamane, intorno alle 10, nei pressi dei giardinetti adiacenti a Porta Capuana. A riportare la notizia è il Mattino.

L'attenzione di alcuni passanti è stata attirata dalle urla di un uomo ed una donna, il primo un extracomunitario di colore, la seconda una clochard anch'essa straniera.

Secondo dei testimoni, l'uomo avrebbe preso la donna per il collo e consumato un atto sessuale mentre questa si dimenava ed urlava. Non è chiaro se qualcuno sia intervenuto per mettere fine al presunto stupro.

Sono in corso indagini dei carabinieri per verificare quanto successo. La donna è stata trasportata al Loreto Mare per le cure mediche del caso.