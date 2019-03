Stupro Circum, convalidato l'arresto dei presunti violentatori

Sono stati convalidati gli arresti per i tre giovani accusati di avere violentato, martedì scorso, una giovane di 24 anni nell'ascensore della stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana. Il gip Valeria Montesarchio li aveva interrogati stamattina, quando tutti avevano sotenuto si fosse trattato di un rapporto sessuale consenziente e non ottenuto con la violenza.

Sul diciottenne e sui due diciannovenni continua intanto ad indagare la Squadra Mobile della Questura di Napoli. L'obiettivo è fare piena luce su quanto accaduto il 5 marzo ma anche sull'episodio di venti giorni fa indicato dalla vittima.

Anche in quell'occasione i tre - secondo il racconto della ragazza - avrebbero avuto un approccio di natura sessuale con la 24enne e con una sua amica. Non è ancora chiaro se ci fossero anche altri giovani. In quell'occasione le attenzioni dei tre si sarebbero concentrate in particolar modo sull'amica della 24enne.

Durante l'interrogatorio di oggi il sostituto procuratore Cristina Curatoli, titolare del fascicolo con il collega Salvatore Prisco, ha depositato ulteriori documenti a sostegno degli elementi di prova già raccolti. Si aggiungeranno poi i risultati degli esami di comparazione del dna e i controlli tecnici sugli smartphone degli arrestati.