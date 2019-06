Studentessa napoletana violentata a Bologna, arrestato lo stupratore brasiliano

Una studentessa napoletana di 24 anni, residente a Bologna, è stata violentata lo scorso 2 giugno, nei pressi del Dopolavoro Ferroviario in via Serlio. Oggi la Polizia ha arrestato, con l'accusa di violenza sessuale, un 31enne italo-brasiliano. La giovane, come riportato da BolognaToday, stava rincasando dopo una serata con amici, quando si è accorta di essere seguita dall'uomo. Il 31enne l'ha raggiunta e violentata, poi si è fatto consegnare il telefono per evitare che la giovane desse l'allarme.

Singolari le modalità con cui la ragazza è riuscita comunque a sporgere denuncia: ha chiesto a un passante il telefono, con il quale ha avvertito uno studente saudita che aveva lasciato da poco. Il giovane, che parla solo inglese, ha chiamato a sua volta un amico italiano residente in Cile, che ha poi chiamato il 113. Decisiva ai fini dell'arresto l'attenta descrizione che la 24enne ha fornito: "Ci ha anche parlato di un anello in argento che spiccava sulla carnagione scura", ha rivelato il capo della squadra mobile Luca Armeni. Le indagini si sono avvalse anche delle immagini di videosorveglianza. Il trentunenne aveva già precedenti per droga e lesioni e per violenza sessuale ai danni di una ex fidanzata.