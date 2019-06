Luca Abete e la "strana scrivania" di uno studio medico di Afragola

"Alla scrivania 1 euro". È il cartello all'ingresso di uno studio medico di pediatria ad Afragola, tappa di una visita di Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia a Napoli.

"Qualcuno pensa che il medico non voglia pagare la segretaria – ironizza Abete – in realtà è tutta colpa della scrivania, il cartello non lascia dubbi"

"Come mai questa scrivania si permette il lusso di chiedere soldi ai pazienti? Sembra una cosa dovuta", ha chiesto Abete alla segretaria. E poi: "Perché le segretarie sono costrette a chiedere l'euro?". La risposta della donna è chiara: "Penso che lei già lo sappia".

L'inviato di Striscia ha a quel punto raggiunto una dottoressa, e le ha chiesto conto della "scrivania anomala". Nessuna risposta. Stessa domanda all'altro dottore che condivide lo studio con lei. "Sarà sua consuetudine – spiega il dottore – io non ho mai detto niente a nessuno. Non doveva esserci quel cartello là, non mi pare ci sia sempre. La segretaria non viene pagata? No, è pagata con buona soddisfazione. Se è messa a posto? Non le posso rispondere, devo lavorare".