Campi Flegrei, dall'Ingv una nuova ipotesi sulle cause del bradisismo

Uno studio dell'Ingv, dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli e dell'Institut de Physique du Globe di Parigi, pubblicato su Nature Scientific Reports, dà una nuova interpretazione del fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei.

Secondo le nuove risultanze, causa dei fenomeni di bradisismo – dal 1985 ad oggi – sarebbero l'afflusso e il deflusso di gas magmatici negli acquiferi flegrei, senza iniezione di nuovo magma.

La comunità vulcanologica nazionale e internazionale continua ad analizzare i Campi Flegrei, in questo caso incrociando 37 anni di dati geochimici sulle fumarole di Solfatara e Pisciarelli, e geofisici di deformazioni del suolo della caldera.

Lo studio pubblicato su Nature Scientific Reports formula un nuovo modello interpretativo di questi fenomeni. “I risultati di questo nuovo lavoro – afferma Roberto Moretti dell’Institut de Physique du Globe di Parigi – ipotizzano come, a differenza degli anni ’80 (dal 1983 al 1984) in cui gli alti tassi di sollevamento osservati potevano essere compatibili con una intrusione magmatica superficiale (a circa 3-4 km di profondità), il fenomeno bradisismico attuale (iniziato nel 2005 circa e tutt'ora in atto), caratterizzato da tassi di sollevamento molto più bassi, non sia dovuto a intrusioni magmatiche, bensì dal prosciugamento della parte più profonda degli acquiferi presenti nel sottosuolo, per l’arrivo di gas magmatici dal serbatoio magmatico principale, localizzato a circa 8 km di profondità”.

“Dal punto di vista dei dati geofisici l’osservazione più importante, finora trascurata – spiega Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca Ingv – è che l’andamento del sollevamento dal 2003 a oggi è grosso modo speculare rispetto all’abbassamento registrato dal 1984 al 2003; questo suggerirebbe che lo stesso fenomeno che ha prodotto l’abbassamento oggi stia agendo di nuovo in senso opposto, recuperando una quota vicina a quella raggiunta nel 1984”.