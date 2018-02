Studio dentistico abusivo sequestrato a Portici

Uno studio dentistico perfettamente attrezzato ma senza alcuna autorizzazione. È ciò che hanno scoperto i finanzieri a Portici che hanno sequestrato uno studio odontoiatrico trovato senza le necessarie autorizzazioni. Lo studio nella centrale via Libertà riusciva, evadendo il fisco, ad offrire prestazioni a prezzi vantaggiosi assicurandosi una folta clientela ignara del trucco.

Ieri i militari della compagnia di Portici insieme ai tecnici dell'Asl hanno bussato alla porta del professionista scoprendo tre sale attrezzate a svolgere l'attività. Tutto è stato posto sotto sequestro e l'odontoiatra è stato denunciato per esercizio della professione senza autorizzazioni. Sono in corso gli accertamenti fiscali per quantificare l'effettivo danno all'erario.