La Guardia di Finanza di Napoli scopre uno studio dentistico abusivo

Uno studio dentistico abusivo è stato individuato dalla Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli sull'esercizio della professione medica svolta dal Gruppo Napoli. Il finto professionista è stato denunciato.

Lo studio in via Epomeo era privo di qualsiasi autorizzazione, ma munito di un sistema di videosorveglianza per controllare la porta d’accesso.

Al suo interno, un sedicente dentista, privo delle abilitazioni accademiche per lo svolgimento della professione, praticava cure odontoiatriche, applicazione di apparecchi odontoiatrici per l’allineamento dei denti, devitalizzazioni e ricostruzioni dentarie, riposizionamento di molari ed estrazioni.