Nas di Napoli, sequestrato in città studio dentistico completamente abusivo

Il NAS di Napoli ha scoperto in città uno studio dentistico completamente abusivo, perché non autorizzato e privo di requisiti minini per ottenerla.

Lo studio era gestito da 3 odontotecnici che, privi di titoli abilitativi, esercitavano la professione di dentista.

L’intera struttura e le attrezzature esistenti, dal valore di 150mila euro, sono state sequestrate penalmente.

I tre sono stati immediatamente segnalati all’autorità giudiziaria.