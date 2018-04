"Siamo idonei ma non assegnatari: il nostro diritto allo studio è schiaffeggiato"

Una lettera scritta dall'associazione di studenti ViviUnina Scienza Politiche e indirizzata al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, all'assessore all'istruzione Lucia Fortini e all'azienda pubblica per il diritto allo studio Adisurc. Gli studenti chiedono un incontro per avere lumi sulla questione riguardante le borse di studio, in particolare sullo status di 'idoneo non assegnatario'. "Lo status di 'idoneo non assegnatario' rappresenta il classico paradosso alla napoletana", afferma Angelo Di Maso, presidente di ViviUnina. "Volendolo spiegare in parole povere potremmo, infatti, dire che agli studenti idonei non assegnatari viene riconosciuto un diritto 'a metà', si è idonei ma solo in parte. Questa situazione è paradossale oltre che insostenibile e rappresenta uno dei tanti schiaffi al diritto allo studio e all'art. 34 della Costituzione. Oggi siamo partiti con una raccolta firme per far sentire la nostra voce a difesa di un diritto fondamentale che deve esser noi riconosciuto, quello allo studio".

"La figura dell'idoneo non assegnatario costituisce un problema tipico dell'università italiana. In qualità di rappresentante degli studenti presso il Dipartimento di Scienze Politiche, ho avuto modo di interfacciarmi con questa problematica in diverse occasioni. Proprio per questo la nostra associazione, ViviUnina Scienze Politiche, ha deciso di prendere l'iniziativa: di fronte agli ostacoli che minano il diritto allo studio, anche a quelli che perdurano da anni, non si può restare indifferenti", dichiara Federica Tornincasa, rappresentante degli studenti di ViviUnina. "Ho deciso di consultarmi con l'associazione ViviUnina scienze politiche. Sono certo di un riscontro positivo da parte della Regione, che ha già messo in campo diverse iniziative volte all'accessibilità degli studenti presso i luoghi di istruzione", dice Amleto De Vito, tra i firmatari della lettera.

