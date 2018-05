Studenti contro le nuove tasse universitarie: “Comincia la ribellione”

Studenti e studentesse in corteo per l'abbassamento delle tasse universitarie oggi a Napoli. Hanno fatto irruzione nella zona universitaria della città in tutta rossa e con il volto coperto da maschere di Dalì, come i protagonisti della serie la Casa di Carta di Netflix.

“I nuovi criteri di tassazione colpiscono ancora una volta le fasce medio-basse – spiegano – gli studenti che sono costretti a lavorare per pagarsi gli studi, i fuoricorso, insomma quelli più in difficoltà . Le numerose richieste di confronto con il rettore e il consiglio di amministrazione sono rimaste inascoltate. Ci siamo stancati, adesso vogliamo risposte”.