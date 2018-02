Federico II in lutto: addio a Giulia Venezia d'Anna

L'Università Federico II di Napoli perde la sua studentessa più anziana. Si è spenta, infatti, Giulia Venezia d'Anna, la donna che nell'ottobre del 2016 si era laureata a pieni voti in Sociologia all'età di 79 anni, con una tesi su Oliver Twist.

La professoressa dell'ateneo partenopeo, Amalia Caputo, ha voluto ricordare la donna con un post su Facebook. "Oggi Giulia Venezia d'Anna ci ha lasciati. Un onore per me averla avuta come allieva, un onore aver avuto la possibilità di conoscere una donna che mi ha insegnato cosa significa non fermarsi mai. Aveva 80 e si era laureata a pieni voti in sociologia lo scorso anno. Ciao Giulia, grazie".