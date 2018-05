Mercato, studentessa milanese in gita precipita dalla finestra e si frattura il bacino

Una studentessa milanese di 16 anni è caduta dalla finestra di un albergo in piazza Giuglielmo Pepe, zona Mercato, a Napoli, dove era in gita con la sua classe. In seguito alla caduta la ragazza ha riportato la frattura del bacino, e dopo un primo ricovero d'urgenza al Cardarelli è stata trasportata all'ospedale milanese Niguarda. I fatti sarebbero accaduti nella notte tra il 21 e il 22 aprile. La ragazzina avrebbe fatto uso di droghe leggere e alcool prima di precipitare, e cadere a peso morto al suolo, cinque metri più giù.



Al Cardarelli la ragazza sarebbe stata accompagnata da una insegnante dell'istituto Vasco Mainardi, la scuole milanese (Corbetta) che la 16enne frequenta. Stando alle prime notizie, due coetanee sarebbero state denunciate per cessione di stupefacenti e lesioni in conseguenza di altro reato.