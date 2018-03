Studentessa in arresto cardiaco, paura per una 15enne in gita

Si trovava in gita scolastica quando è stata colta da un malore. Quindici anni, originaria di Palermo, la ragazzina è stata ieri rianimata all'ospedale di Boscotrecase: era in arresto cardiaco.

La sfortunata protagonista della vicenda, in gita nel Vesuviano con la sua classe, si è sentita male in albergo, al risveglio. Le compagne in camera con lei l'hanno immediatamente soccorsa. Vista la gravità della situazione hanno lanciato l'allarme e chiamato gli insegnanti, che si sono rivolti immediatamente al 118.

I tentativi dei paramedici di rianimarla, nonostante l'utilizzo del defibrillatore, non sono andati però a buon fine. Soltanto al vicino ospedale di Boscotrecase i medici del reparto rianimazione sono riusciti a far ripartire il cuore della giovane. È stata trasferita al Policlinico di Napoli.